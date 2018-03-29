Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

ING Bank: 2018’de hız kaybetse de büyüme devam edecek

İstanbul, 29 Mart () –  ING Bank’ın bugün açıklanan GSYH büyüme verilerine ilişkin hazırladığı ING Ekonomi Notu’nda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2018 yılında kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak hız kaybetse de devam edeceğini...

ING Bank: 2018’de hız kaybetse de büyüme devam edecek

İstanbul, 29 Mart () –  ING Bank’ın bugün açıklanan GSYH büyüme verilerine ilişkin hazırladığı ING Ekonomi Notu’nda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2018 yılında kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak hız kaybetse de devam edeceğini öngördü.

ING Bank’ın GSYH verilerine ilişkin değerlendirmesinde net ihracatın eksiye dönen katkısına rağmen, güçlü iç taleple beklentilerin üzerinde gelen 4. çeyrek rakamıyla birlikte büyüme’nin 2017’de yüzde 7.4 olduğu vurgulandı.

Notta 2017 dördüncü çeyrek için ING Bank’ın tahmini yüzde 6.9, piyasa beklentileri ise yüzde 7.0 düzeyinde olduğu belirtildi.

ING Ekonomi Notu adlı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"2017’nin son çeyreğindeki yüzde 7.3’lük büyüme olumlu baz etkilerinin belirgin olduğu bir önceki çeyreğe göre kısmi bir yavaşlamaya işaret etse de, oldukça  yüksek bir düzeyde seyretti.

"2017 yılının tamamı için GSYH artışı ise yüzde 7.4 ile 2013 sonrasındaki en yüksek rakam olurken, Orta Vadeli Plan’daki yüzde 5.5’lik tahminin üzerinde gerçekleşti.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1.8’lik bir değişim kaydedilirken; bu durum, beklentilerden farklı olarak, yüzde 1.3’lük 3. Çeyrek rakamına göre kısmi bir ivmelenme olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, TÜİK 2017’nin 1 ve 3. çeyrek rakamlarını yüzde 5.3 ve yüzde 11.1’den sırasıyla yüzde 5.4 ve yüzde 11.3’e revize etti.

"Sonuç olarak, beklentilerin üzerindeki 4. çeyrek büyümesi temelde (stoklar da eklendiğinde toplam katkısı yüzde 10.4 puana ulaşan) iç talepten kaynaklanırken, net dış talep büyümeyi aşağı çekti.

"2017 genelinde ise yine özel tüketim ve yatırımlar, dolayısıyla iç talep,    performansta belirleyici olurken, net ihracatın katkısı ihmal edilebilir düzeyde kaldı. 2018’de büyümenin kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak ivme kaybetse de oldukça güçlü bir düzeyde seyredeceğine dair beklentimizi koruyoruz." (Grafik-Tablo) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314