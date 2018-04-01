İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- İNEGÖL Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) seçimleri, Meslek Komitesi ve Meclis üyesi seçimleriyle başladı. Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçimlerinin tamamlanmasının ardından 6 Nisan Cuma günü Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu Delege seçimleri yapılacak.

2017 Ekim ayında yapılması planlanan ancak ertelenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı tüm oda ve borsalarda seçimler başladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri de saat 09.00’dan itibaren İTSO hizmet binasında, Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri seçimleriyle başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde toplam 3 bin 953 üyesi bulunan İTSO’da oy kullanma hakkına sahip 2 bin 619 üye, 19 sandıkta 19 Komite üyesi seçimi için oy kullandı.

3. Komitede meclis üyesi adayı olan İTSO yönetim kurulu Başkanı Metin Anıl, oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yaparak, “Bugün İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının Meslek Komitesi seçimlerini yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü de Meclis Başkanlığı Divanı, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleri yapılacak. Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri biliyorsunuz iki aşamalı yapılan seçimler. İlk aşaması bugün gerçekleşiyor. 19 Meslek Komitemiz var. 19 Meslek Komitemizden hemen hemen her grupta iki veya üç liste yarışıyor. Bu tatlı bir yarış. Bugün ki yarışma, rekabet İnegöl’deki ticari aktivitenin de bir göstergesi. İnegöl ticaretinin hareketliliğinin bir yansımasıdır. Biz tabii yıllardır İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına hizmet veren yönetimler olarak, oda seçimlerinin İnegöl’e ve İnegöl iş dünyasına yakışır bir şekilde tecelli etmesi konusunda çalıştık ve bu saate kadar da bu çalışmalarımızın neticesini görüyoruz. Gayet sakin ve güzel, İnegöl’e yakışır bir şekilde seçimlerimiz cereyan ediyor. İnegöl iş dünyasına hayırlı ve uğurlu olsun. Burası İnegöl iş dünyasının nabzının tutulduğu ve kalbinin attı yerdir. Önümüzdeki dönemde İnegöl ticaretinin ve sanayisinin sevk ve idare edecek arkadaşların seçileceği ve önümüzdeki dönemi yönlendirecek arkadaşların seçileceği bir seçim olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Seçime üyelerin yoğun katılım gösterdiği ifade eden Başkan Anıl, “Yoğun katılımın sebebi İnegöl ticaretinin aktivitesinden kaynaklanıyor. İnegöl ticareti ne kadar iddialıysa, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri de bu iddiasını sürdürüyor. Zaten bu rekabet buradaki kaliteli yönetimlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu kaliteli yönetimlerde İnegöl ekonomisine daha iyi yerlere taşıyor” diye konuştu. Anıl, “Ben komitemizden İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi adayıyım. Önce meclis üyesi seçilelim, ondan sonra başkanlık konusunu konuşuruz” ifadelerini kulllandı.



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