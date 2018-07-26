İnegöl'de karpuz hasadı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde 200 dönüm alanda yetiştirilen karpuzun hasadına başlandı.

İlçede yaşayanların büyük bölümü bahçelerinde kendi kullanımları için karpuz yetiştirirken, Çavuşköy Mahallesi'nde oturanların yüzde 90'ı gelir elde etmek için üretim yapıyor. Mahallede 200 dönüm alanda susuz yöntemle yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Hasan Akalın, bu sene 2 bin ton rekolte beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu sene oldukça verimli geçti. Kalitemiz yine her seneki gibi daha güzel ve rekoltemiz daha yüksek. Pazarlama sorunumuz da yok. Yakınımızda olan Akhisar Mahallesi'ne inmeden tükeniyor. Adana karpuzuyla kıyaslarsak bizim karpuz daha lezzetli ve daha sulu olmasıyla ön plana çıkıyor. Bizim karpuzumuza olan talep o kadar yoğun ki, ilk hasadımızı yapan kardeşimiz İnegöl’e gidemeden geçen gün Akhisar Mahallesi'nde 2 ton karpuzu tüketti. İnsanların bize olumlu dönüşleri çok güzel. Hasat öncesi bile sipariş verenler oluyor."

Mahallede karpuz üretiminin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Akalın, "Daha önce ticari boyutta karpuz üretimi yapmıyorduk. Bir kardeşimizin denemesi sonucu para kazanmasıyla birlikte artık mahallede herkes karpuz yetiştirir duruma geldi. Karpuzun kilosunu 1,5 liradan satıyoruz" dedi.



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