Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı sancılı başladı. Yoğun yağışlar nedeniyle rekolte yüzde 50 oranında düşerken fiyatların istenilen seviyede olması üreticiye az da olsa moral verdi. İnegöl'den Türkiye'nin çeşitli illerine...

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı sancılı başladı. Yoğun yağışlar nedeniyle rekolte yüzde 50 oranında düşerken fiyatların istenilen seviyede olması üreticiye az da olsa moral verdi.
İnegöl'den Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı. İlçeye bağlı Çeltikçi köyünde 1200 dönümlük alanda armut yetiştirilirken, rekolte üreticiyi üzdü. Çeltikçi Muhtarı Rıdvan Uslu, rekoltenin bu sene çok kötü olduğunu söyledi. Dönüm başına 1,5 ton ürün beklediklerini ifade eden Uslu, "Bu seneki rekoltemiz 2 bin ton civarında olur. Bu sene yağışların bol olması rekolteyi düşürdü. Yüzde 50 oranında bir rekolte düşüşü var. Bir tarladan 30 ton armut alınırken bu sene 15 ton ancak alınabiliyor. Mevsimlik işçi ücretlerini, mazot, ilaç parasını zor öderiz" dedi.
Uslu, rekolte düşük olmasına rağmen fiyatların istenilen seviyede olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
"Geçen sene rekolte iyiydi, fiyatlar düşüktü. Bu sene rekolte düşük, fiyatlar biraz iyi. Geçen sene 1,2 ile 1,6 TL arasında satışı yapılan armudun bu seneki fiyatı 2 TL ile 2,2 TL arasında değişiyor. Pazarda 4-5 liraya satılıyor. Burada parayı kazanan toptancılar oluyor. Buna da şükürler olsun. Çiftçiler olarak şükretmesini bilen insanlarız."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328