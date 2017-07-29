İncir üreticisi iyi bir yıl bekliyor

AYDIN'da incir hasadının başladığı İncir Araştırma Enstitüsü'nün Müdürü Selim Arpacı, fiyatlar ve kalitede çok iyi bir yıl geçirmeyi beklediklerini ifade etti.Aydın'da incirin yoğun olduğu bölgeler olarak bilinen İncirliova ve Germencik sınırları içerisinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yılın ilk incir hasadı başladı. Hasat yapılan incirler İzmir'deki pazarlarda satılmaya başlandı. Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, incirin iyi bir yıl geçireceğine değinerek, "Aydın'da incir çoğunlukla Büyük Menderes Havzası'nda üretiliyor. Şu anda taze incir hasadı başladı. 15 gün sonra da kuru incir hasadı başlayacak. Üretimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonra da olağanüstü bir durum olmazsa çok iyi olacak. İlimizde kilograma 600 kilogram yağış düştü. Yağmurlardan sonra 15 gün havalar sıcak geçti. Mantar ekfeksiyon hastalığına rastlanmadı. İleklemede de sorun yaşanmadı. Bu nedenle bu yıl geçen yıllardaki verimin üstüne çıkacağız. İncir kalitesinde de olumlu gelişmeler var. Bunda çiftçilere verdiğimiz eğitimlerin de çok büyük etkeni var. İncir sezonu yaklaşık 2,5 ay sürecek" dedi.TEZGAHTA KİLOSU 8 LİRAİncir fiyatlarının kalite, üretim ve çeşitliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini anlatan Arpacı, "İncir fiyatı şu anda toptan 4 ila 5 TL. Tezgahlarda ise ile 8 TL civarında değişiyor. Yeni çıktığı için fiyatlar oturmadı. 15 gün içinde bu fiyatlar oturur ve ekstra bir değişim yaşanacağını da düşünmüyorum" dedi. Aydın'dan aldığı incirleri İzmir'de satan Hanifi Çakır da talebin fazla olduğunu hatırlatarak götürdüğü tüm ürünü aynı gün içinde sattığını açıkladı.

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