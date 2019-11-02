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İMSAD-İnşaat sektörü güveninde yükseliş dört aydır sürüyor
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin hazırladığı inşaat sektörü güven endeksi, üst üste dördüncü ayda da yükseldi. İMSAD ‘Ekim 2019 Sektör Raporu’na göre; inşaat sektörü güven endeksi Haziran...
EKONOMİ 01.11.2019, 15:34
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin hazırladığı inşaat sektörü güven endeksi, üst üste dördüncü ayda da yükseldi.
İMSAD ‘Ekim 2019 Sektör Raporu’na göre; inşaat sektörü güven endeksi Haziran ayındaki sınırlı düşüşün ardından başlayan artış Ekim ayında da sürdü. Rapor’a göre, toparlanma eğiliminin sürdüğü Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan daha arttı. Ekim ayında inşaat sektörü güven endeksi 2 puan, yeni iş siparişleri ise 4 puan yükseldi.
Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan, Temmuz-Ekim döneminde ise mevcut inşaat işleri seviyesi 13.5 puan arttı.
İMSAD ‘Ekim 2019 Sektör Raporu’na göre; inşaat sektörü güven endeksi Haziran ayındaki sınırlı düşüşün ardından başlayan artış Ekim ayında da sürdü. Rapor’a göre, toparlanma eğiliminin sürdüğü Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan daha arttı. Ekim ayında inşaat sektörü güven endeksi 2 puan, yeni iş siparişleri ise 4 puan yükseldi.
Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan, Temmuz-Ekim döneminde ise mevcut inşaat işleri seviyesi 13.5 puan arttı.
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