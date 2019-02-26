İMSAD: İnşaat malzemesi ithalatı 5 yılın en düşük düzeyinde

İstanbul, 26 Şubat () - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), inşaat malzemeleri ithalatının 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğine işaret etti.

İMSAD’ın İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2018 Aralık ayı sonuçlarına göre, miktar olarak 183 bin ton ithalatın yapıldığı Aralık ayında, son beş yılın en düşük ithalatı gerçekleşti. Aynı dönemde 3.54 milyon ton olan ihracat da miktar olarak 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı oldu.

İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı “İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi”nde şu tespitler yer aldı:

“İnşaat sektöründe 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan küçülme ile birlikte inşaat malzemeleri ithalatındaki gerileme de hızlandı. Aralık ayında en düşük seviyelere geriledi. Döviz kurlarındaki göreceli sakinleşmeye ve gerilemeye rağmen ithalat talebi düşmeye devam etti. Aralık ayında 529 milyon dolar olan inşaat malzemeleri ithalatı, 60 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İthalat Aralık ayında 183 bin ton olurken, miktar olarak da 2013 yılından bu yana en düşük aylık ithalat rakamına ulaşıldı. İthalat birim fiyatları ise kilogram başına 2.89 dolara çıkarak, 2017 yılı Aralık ayı ithal birim fiyatının yüzde 35.7 üzerinde gerçekleşti. Sadece zorunlu ve yüksek katma değerli ürünlerin ithalatının yapılması ile birim fiyatlar arttı.

“İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı, Aralık ayında miktar olarak 3.54 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Aralık ayında, 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı yapıldı. İhracat değer olarak ise Aralık ayında 1.77 milyar dolar seviyesine indi. Değer olarak yaşanan bu aylık düşüş, ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı. İhracat birim fiyatları ise Aralık ayında 0.5 dolar/kilograma indi. Geçen yılın Aralık ayında ihracat birim fiyatı 0.55 dolar seviyesindeydi. Dış pazarlarda yaşanan rekabet, fiyat düşüşlerine yol açtı.

“Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise Aralık ayında son aylardaki hızlı artış sonrası gerileme sürecine girdi. Endeksler Aralık ayında miktar olarak ise çok sınırlı gerilemeler gösterdi. Aralık ayında değer olarak daha yüksek düşüşler yaşanması ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

“Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Aralık ayında 1.85 dolar iken 2018 Aralık ayında 1.5 dolara indi. İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Aralık ayında 0.55 dolar iken 2018 Aralık ayında 0.5 dolara geriledi. 2017 yılı Aralık ayında 3.19 dolar olan inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2018 Aralık ayında 2.42 dolar oldu.“ (Tablo)