İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ocak’ta 2.40 puan düştü

İstanbul, 21 Şubat () – Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre 2.40 puan düşüşle 77.79 puan düzeyine geriledi.

Bileşik Endeks’te Ocak ayındaki düşüşle geçen yılın Nisan ayında başlayan gerilemenin 10 ay sonra devam ettiği belirtilirken, endekste yer alan değerlendirmede mevsimsel olarak durgun bir döneme giren inşaat sektöründe ve iç pazarda kalıcı iyileşme sağlayacak adımlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Endekste inşaat sektörünün mevsimsel olarak durağanlaştığı bir döneme girmesinin etkisiyle bahar aylarına kadar olan dönemin, inşaat malzemeleri sanayisinin faaliyetleri için sıkıntılı geçeceğine dikkat çekildi. İnşaat sektöründe ve iç pazarda kalıcı iyileşme sağlayacak adımlara ihtiyacın devam ettiği belirtilen endekste şu değerlendirme yapıldı:

“İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yeni yıla gerileme ile başladı. Geçen yılın Nisan ayında başlayan gerileme devam ederken Ocak ayında endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre 21.17 puan düştü. Endeksi oluşturan Faaliyet Endeksi’ndeki gerileme Ocak ayında da sürerken, Güven ve Beklenti Endekslerindeki düşüş seviyelerinde durağanlaşma başladı.

“İnşaat malzemeleri sanayisinde ‘faaliyetler’ yeni yılda da küçülmeyi sürdürdü. Geçen yılki gerileme eğiliminde mevsimsellik etkili oldu, ancak inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların oluşturduğu iç talepteki keskin daralma, faaliyetlerdeki küçülmede esas belirleyici etken olmaya devam etti. İnşaat Malzemeleri Sanayi Faaliyet Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre 4.9 puan geriledi. Yurtiçi satışlar Ocak ayında sert bir şekilde düşerken, ihracat Aralık ayından sonra yeni yılın ilk ayında da düştü ve üretimdeki gerileme de devam etti. Cirolar, Ocak ayında özellikle iç satışlardaki düşüşe paralel olarak küçüldü.

“İnşaat Malzemeleri Sanayi Güven Endeksi’nde gerileme, Ocak ayında yavaşlayarak devam etti. Güven Endeksi, yaşanan uzun soluklu gerilemenin ardından en düşük seviyelerine inerken, güven kaybında inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve faaliyetlerdeki düşüşler belirleyici oldu. Ocak ayında faaliyetlerde gerilemenin hızla sürmesi güveni olumsuz etkilemeye devam etti ve güven seviyesi bir önceki aya göre 1.2 puan düştü. Böylece Ocak ayında güven seviyesi, bir önceki yılın aynı ayındaki düzeyinden 19.3 geriledi. Türkiye ekonomisinde, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı Ocak ayında yavaşlayarak sürdü. Yurtiçi pazarlarda Ocak’ta güven oldukça zayıf kaldı. İhracat pazarlarında ise güven Ocak ayında sınırlı ölçüde artarken, Güven Endeksi’nin inşaat sektörü ve iç pazarlardaki gelişmelere hassasiyeti devam ediyor.

“İnşaat Malzemeleri Sanayi Beklenti Endeksi yeni yılın ilk ayında da iyileşme göstermedi. Faaliyetlerdeki daralmanın sürmesi ve güven kaybı beklentilerdeki iyileşmeyi engelledi. Beklentiler inşaat sektörü ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürdü. Beklentilerde iyileşmenin gecikmesi sorunların giderek katılaştığını ve yapısal hale geldiğini gösterdi.

“Beklenti Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre 1.5 puan düştü ve beklenti seviyesi 2018 yılı Ocak ayına göre 20.3 puan geriledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüş de yavaşlayarak devam etti. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise Ocak ayında yeniden sınırlı bir artış gösterdi. Gelecek üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise önemli ölçüde zayıfladıktan sonra durağanlaştı”