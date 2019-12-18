İMSAD-Güven ve beklentilerde iyileşme ile Endeks yüzde 0.16 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Kasım ayında 0.16 puan arttı. Kasım ayında yaşanan en önemi gelişme, faaliyetlerdeki düşüşe rağmen uzun süre sonra güven ve beklentilerdeki iyileşmenin Bileşik Endeks’te artışı sağlaması oldu.

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Kasım 2019 sonuçları açıklandı.

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre:

"Kasım ayında inşaat malzemeleri sanayisinin faaliyetlerinde gerileme yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde görülen iyileşme Bileşik Endeks’i destekledi. Böylece Ağustos ayından sonra endekste başlayan artış üçüncü ayına girdi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Kasım ayında da artışına devam etti.

"İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Kasım ayında toparlanmasına ara verdi. Eylül ve Ekim aylarındaki toparlanmanın ardından faaliyetlerde gerileme yaşandı.

"Mevcut inşaat işlerindeki azalma ve mevsimsellik ile azalan faaliyetlerde iç satışlar, üretim ve cirolarda gerileme yaşanmasına neden oldu. Ancak ihracat artışı sürdü."

Endekste yer alan diğer bilgilere göre Kasım’da;

"Faaliyet Endeksi önceki aya göre 1.0 puan geriledi. Yurtiçi satışlarda düşüş yaşandı, ihracat artışı ise yavaşlayarak sürdü. Üretimde de gerileme gerçekleşti.

"Cirolar iç satışlardaki düşüş ve ihracat artışındaki yavaşlama ile düşüş gösterdi. Ekonomik koşullarda iyileşme ve mali göstergelerdeki istikrarın faaliyetler üzerindeki olumlu etkisi sadece iki ay sürdü.

"İnşaat sektöründeki yapısal sorunlar inşaat malzemeleri sanayisinin faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ederken mevsimsellik etkileri de görülmeye başlandı.

"Güven Endeksi dip seviyelerden yavaş bir toparlanma sürecine girdi. Faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen sınırlı ve temkinli artışını sürdüren güven seviyesi, önceki aya göre 0.61 puan arttı.

"Son aylarda kırılgan bir toparlanmanın yaşandığı Güven Endeksi’nde kalıcı artış için gerekli koşulların halen yeterince oluşmadığı görüldü. Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güvende de sınırlı artışlar gerçekleşti.

"Yurtiçi ve ihracat pazarlarında güvende yine önemli bir artış yaşandı. Güven Endeksi’nin tüm unsurlarına yayılan iyileşme işaretlerinin bulunduğu ancak iyileşmenin halen çok yavaş gerçekleştiği görüldü. İnşaat sektöründe yaşanan ve kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar da, güveni olumsuz etkilemeye devam etti.

"Beklenti Endeksi’nde sınırlı bir artış yaşandı. Beklentiler faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen artışını sürdürdü. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara ve risklerin tam olarak ortadan kalkmamış olmasına rağmen beklentilerde artış yaşanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

"Önceki aya göre 0.4 puan artan Beklenti Endeksi geçen yılın Kasım ayı beklentilerinin 8.1 puan altında gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler sınırlı ölçüde arttı.

"Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir düşüş yaşanırken, ihracat siparişleri artışını sürdürdü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise düşüş gösterdi. Sektörde özellikle yurtiçi siparişlerdeki mevsimsel yavaşlama ile üretimde gerileme bekleniyor.

"Beklentilerde kademeli ve yavaş bir iyileşme eğilimi oluşurken, inşaat sektöründeki sorunlar beklentiler üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratmaya devam etti. Ancak faaliyetlerdeki düşüşe rağmen Kasım ayı beklentilerinde görülen artış olumlu bulundu.

"İnşaat malzemeleri sanayisi, son bir yılda yaşanan keskin düşüşlerin ardından toparlanma eğilimi içine girdi. Ancak toparlanma kademeli ve yavaş gerçekleşiyor. Faaliyetlerdeki düşüşe rağmen güven ve beklentilerde iyileşmenin sürmesi sektörü umutlandırdı."