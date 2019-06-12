İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümende Olmak

İstanbul, 12 Haziran () - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) “Gündem Buluşmaları” toplantısı, “Fırtınalı Havada Dümende Olmak-II” başlığıyla 27 Haziran’da İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenecek.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak toplantıda, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ile inşaat ve inşaat malzemesi sektörüne ilişkin güncel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu’nun yapacağı Gündem Buluşmaları’nın özel konuğu Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Fırtınalı Havada Dümende Olmak” başlığı altında deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlikte ayrıca ayrıca TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ile Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomi ve sektöre yönelik değerlendirmelerini aktaracak.