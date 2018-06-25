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İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

Umida Achilova / İstanbul, 25 Haziran () -Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, seçim sonuçlarının, "Türkiye’nin yaşadığı zorlu süreçten, birlik ve beraberlik içinde, güçlenerek çıkmasına...

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

Umida Achilova / İstanbul, 25 Haziran () -Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, seçim sonuçlarının, "Türkiye’nin yaşadığı zorlu süreçten, birlik ve beraberlik içinde, güçlenerek çıkmasına katkı sağlaması" en büyük dileği olduğunu söyledi ve ekledi:
"Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak, yılın ikinci yarısının üretim odaklı bir anlayışla yönetilmesi, seçimlerin hemen ardından istikrarın sağlanması ve devamı için ekonomideki sorunlara öncelik verilmesi ve uzun vadeli yapısal düzenlemelerin hızla tamamlanması en büyük temennimizdir." (Fotoğraflı)

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