İMOS Başkanı: Mobilya sektöründe 10 bin liraya çalışacak usta bulamıyoruz

TÜRKİYE'nin mobilya ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, kısa adı İMOS olan, İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Mobilya sektöründe çalışanların aylık geliri 3-4 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu ücretlere rağmen İnegöl'de kalifiye eleman sıkıntısı üst düzeyde" dedi.İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. İnegöl'ün, 350 milyon dolar ihracatı ile Türkiye mobilya ihracatının yüzde 16'sını oluşturduğunu ifade eden Uğurdağ, “Sorunlarımıza rağmen bu sektör büyümeye devam ediyor. İhracat anlamında negatif pozisyona düşmeyen tek sektör mobilya sektörü. İlçemizdeki mobilya sektörü, Türkiye mobilya ihracatına yüzde 16 oranında katkı sağlıyor. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız nezdinde istihdam seferberliği başlatıldı. İnegöl'de zaten negatif bir işsizlik oranımız var. Yıllardan beri de bu oran aynı şekilde devam ediyor" dedi.Sektör olarak yaşadıkları kalifiye eleman sorunun üst düzeye çıktığını belirten İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İşsizlik sorunumuz yok ama kalifiye eleman problemimiz üst düzey seviyede. Parça başı çalışmayla beraber aylık gelirleri 3-4 bin lira olan ustalarımız var. Bu rakam 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Hem kendileri kazanmış oluyorlar, hem de üretim yapan firmalarımız. Bununla birlikte ekonomimize olumlu katkı sağlanıyor. Bu ücretlere rağmen eleman sıkıntımız üst düzeydedir. Geliri çok yukarıda bile olsa firmalarımız eleman bulmakta zorlanıyorlar" diye konuştu.Yavuz Uğurdağ, kalifiye elaman sorunun çözülmesi halinde İnegöl'den yapılan mobilya ihracatının 500-600 milyon dolara kadar çıkabileceğini sözlerine ekledi.

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