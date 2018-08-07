İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

İstanbul, 7 Ağustos () – Türk maden sektörünün toplam ihracatı Temmuz sonu itibariyle 2.68 milyar dolara ulaştı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre sektörün Temmuz ayı ihracatı 404 milyon dolar.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılı temmuz ayı sonu itibariyle gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Yılın ilk yedi ayında maden ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.72 oranında artış kaydederek 2.68 milyar dolara ulaştı.

“Temmuz ayında ise maden ihracatımız 404 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Maden ihracatımızın Temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 4.57 artışla 404 milyon dolar seviyesine ulaştı.

“Madencilik sektörünün ihraç ettiği endüstriyel hammaddelerinin tek başına yüzde 44’lük bölümünü oluşturan doğal taş ihracatı ise yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.21’lik düşüşle 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Temmuz ayı doğal taş ihracatının yüzde 2.1’lik artışla 177 milyon dolara ulaştı.

“Türk maden sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler; Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika.

“Türkiye’nin en fazla doğal taş ihraç ettiği ülkeler de Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan.

“Turkish Stones markasını tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz.

“Hedefimizde yeni pazarlar var. Mevcut pazarlardaki payımızı artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

“Özellikle pazar çeşitlendirme açısından önemli bir yol haritası sunan UR-GE projelerinin ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye’de ağırlanan alım heyetlerinin katkısı önemli.

“Aslına bakarsanız birlik olarak hedefimiz çok net. Türkiye’nin yüksek oranlarda ihracat yapamadığı ülkelerden önemli pay almak.

“Bu kapsamdaki Hindistan, Vietnam, Kanada, Suudi Arabistan, Avustralya, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Endonezya ve Malezya’yı hedef pazar olarak önümüze koyduk.

“Bunun yanı sıra özellikle sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtarmamıza olanak sağlayacak Turkish Stones markasını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” (Fotoğraf)