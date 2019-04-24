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IMF/Lagarde: Küresel büyüme Çin’in gelişimi olmadan sağlanamaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, “dünyanın Çin’e ihtiyacı olduğunu” ve küresel ekonomik büyümenin, “Çin’in istikrarlı gelişimi olmadan sağlanamayacağını” söyledi. Xinhua’da...

IMF/Lagarde: Küresel büyüme Çin’in gelişimi olmadan sağlanamaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, “dünyanın Çin’e ihtiyacı olduğunu” ve küresel ekonomik büyümenin, “Çin’in istikrarlı gelişimi olmadan sağlanamayacağını” söyledi.
Xinhua’da yer alan habere göre Christine Lagarde ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “2. Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası İşbirliği Forumu” öncesi Çin başkenti Pekin’de bir araya geldi. Jinping, Lagarde’ın IMF ve Çin arasındaki işbirliğini güçlendirme ve Bir Kuşak Bir Yol projesine verdiği çabaları takdir ettiğini belirtirken, “Çin IMF ile olan güçlü ilişkisine değer veriyor ve iki taraf arasındaki işbirliğinin devam etmesini umuyor” dedi.
Jinping, Bir Kuşak, Bir Yol projesine yönelik katılımın arttığına ve söz konusu girişimin farklı gelişim ihtiyaçları olan ülkelerin taleplerini karşıladığına dikkat çekerken, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bir Kuşak, Bir Yol işbirliğiyle ihtiyacı olan ülkelere destek olmak isteyen IMF gibi uluslararası kurumların girişimimize katılmalarını isteriz.”
Görüşmede Lagarde da, söz konusu girişimin Çin’in uluslararası işlerdeki liderliğini ortay koyan önemli bir manifesto olduğunu belirtirken, Çin’in çok taraflı ticarette önemli bir rol oynadığını söyledi. Lagarde, dünyanın Çin’e ihtiyacı olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin Çin’in istikrarlı gelişimi olmadan elde edilemeyeceğini vurguladı. IMF’in Çin ile olan işbirliğine önem verdiğine dikkat çeken Lagarde, Çin’in desteğinin önemsendiğini ve IMF’in Bir Kuşak Bir Yol girişimi için katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

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