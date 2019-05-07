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IMF/Lagarde: ABD-Çin gerilimleri “küresel ekonomiye tehdit”

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel ekonomiye "tehdit" oluşturduğu uyarısı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris’te bir forumda...

IMF/Lagarde: ABD-Çin gerilimleri “küresel ekonomiye tehdit”

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel ekonomiye "tehdit" oluşturduğu uyarısı yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris’te bir forumda konuşan Lagarde, "IMF olarak, ticari anlaşmazlıkların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesinin zorunluluk taşıdığını düşünüyoruz" dedi.
Lagarde’ın yorumları, aynı forumda konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in açıklamalarını desteklerken, Le Maire Pekin ve Washington yönetimlerine, "dünya ekonomik büyümesini tehdit edecek ve tehlikeye atacak kararlar almaktan kaçınma" çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Turmp’ın Pazar günü 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarma planlarını açıklamasının ardından, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasının tehlikeye girmesiyle Pazartesi günü küresel piyasalarda aşağı yönlü hareket görülmüştü.
Trump’ın açıklamalarına rağmen Çin Ticaret Bakanlığı Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin, iki ülke arasında ticari müzakerelere devam edilmesi için ABD’ye gideceğini onaylarken, Çin devlet medyasında yayımlanan haberlerde, "Pekin’in müzakerelerde taviz vermeyeceği" vurgulandı.
 

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