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IMF/Georgieva: Trump ekonomik büyümeyi güçlendirmek için vergi reformlarını kullandı
Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, mevcut ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söyledi. Georgieva, Axios’a verdiği röportajda, “Buradaki liderliği takdir...
EKONOMİ 28.10.2019, 09:58
Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, mevcut ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söyledi.
Georgieva, Axios’a verdiği röportajda, “Buradaki liderliği takdir etmek gerekir, ABD şu an en iyi performans gösteren ülkelerden biri ve bunu da büyümeyi güçlendirmek için vergi reformları kullanarak gösterdiği cesarete borçlu,” dedi.
ABD’deki seçim öncesi oluşan politik anlaşmazlıklara da değinen Georgieva, Amerikalılarının oldukça “faydacı” olduklarını ve asla “sıradan” bir sosyalizm düzenini tercih etmeyeceklerini söyledi.
Georgieva, Axios’a verdiği röportajda, “Buradaki liderliği takdir etmek gerekir, ABD şu an en iyi performans gösteren ülkelerden biri ve bunu da büyümeyi güçlendirmek için vergi reformları kullanarak gösterdiği cesarete borçlu,” dedi.
ABD’deki seçim öncesi oluşan politik anlaşmazlıklara da değinen Georgieva, Amerikalılarının oldukça “faydacı” olduklarını ve asla “sıradan” bir sosyalizm düzenini tercih etmeyeceklerini söyledi.
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