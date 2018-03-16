IMF Türkiye için büyüme öngörüsünü yüzde 4.3'e yükseltti

İstanbul, 16 Mart () - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerini, geçen Ekim ayındaki öngörüyü 0.8 puan artırarak yüzde 4.3 düzeyine çıkardı.

IMF'nin 19-20 Mart'ta yapılacak olan G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için hazırlanan raporda ayrıca Türkiye'nin borç oranlarındaki artışa karşı önlem alınabileceğine dikkat çekildi.