Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
(ÖZEL) TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi Taner Ünlü: Asker selamının cezai yaptırımı yok!
IMF: Ticaret savaşı küresel büyümeyi 10 yılın en düşüğüne indirecek
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bu yıl küresel büyümeyi, 2008-2009 yıllarındaki finansal krizden beri en düşük düzeye indireceği uyarısı yaptı. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2019...
EKONOMİ 16.10.2019, 09:02
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bu yıl küresel büyümeyi, 2008-2009 yıllarındaki finansal krizden beri en düşük düzeye indireceği uyarısı yaptı.
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2019 küresel büyüme öngörüsü Temmuz'daki yüzde 3.2 düzeyinden yüzde 3.0'e düşürüldü.
IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları Washington'da bu hafta yapılacak.
IMF'nin yeni Başkanı Kristalina Georgieva, durgunlaşan ticaret meselesinden bazı gelişmekte olan ülkelerdeki IMF'nin kemer sıkma programlarına karşı oluşan güçlü siyasi tepkilere kadar bir dizi sorunu selefinden miras olarak aldı. Georgieva, geçen hafta bu değerin 700 milyar dolarlık bir kayba karşılık geldiğini belirtmişti. Bu da, İsviçre'nin ekonomisi büyüklüğünde bir miktarın yok olması ile eş değer.
IMF'nin baş ekonomisti Gita Gopinath yazılı açıklamasında, "Büyümedeki zayıflama küresel ticaretteki ve imalattaki keskin bozulma ile yüksek gümrük vergilerinin ve ticaret politikalarındaki uzun süreli belirsizliklerin üretim malları için olan yatırım ve talebe zarar vermesinden dolayı gerçekleşti" dedi.
Gopinath, hizmet sektörünün hala dünyanın her tarafında gücünü muhafaza ettiğini ancak ABD ve Avrupa'da hizmet sektörünün zayıfladığına dair emareler olduğunu ifade etti.
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2019 küresel büyüme öngörüsü Temmuz'daki yüzde 3.2 düzeyinden yüzde 3.0'e düşürüldü.
IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları Washington'da bu hafta yapılacak.
IMF'nin yeni Başkanı Kristalina Georgieva, durgunlaşan ticaret meselesinden bazı gelişmekte olan ülkelerdeki IMF'nin kemer sıkma programlarına karşı oluşan güçlü siyasi tepkilere kadar bir dizi sorunu selefinden miras olarak aldı. Georgieva, geçen hafta bu değerin 700 milyar dolarlık bir kayba karşılık geldiğini belirtmişti. Bu da, İsviçre'nin ekonomisi büyüklüğünde bir miktarın yok olması ile eş değer.
IMF'nin baş ekonomisti Gita Gopinath yazılı açıklamasında, "Büyümedeki zayıflama küresel ticaretteki ve imalattaki keskin bozulma ile yüksek gümrük vergilerinin ve ticaret politikalarındaki uzun süreli belirsizliklerin üretim malları için olan yatırım ve talebe zarar vermesinden dolayı gerçekleşti" dedi.
Gopinath, hizmet sektörünün hala dünyanın her tarafında gücünü muhafaza ettiğini ancak ABD ve Avrupa'da hizmet sektörünün zayıfladığına dair emareler olduğunu ifade etti.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2