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IMF: Ortadoğu'da beş yılda 25 milyon istihdam yaratılması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Uluslararası Para Fonu (IMF), Ortadoğu’daki ulusların "riskler matrisi" ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı ve Ortadoğu’da genç nüfus için gelecek beş yılda 25 milyon istihdam yaratılması...

IMF: Ortadoğu'da beş yılda 25 milyon istihdam yaratılması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Uluslararası Para Fonu (IMF), Ortadoğu’daki ulusların "riskler matrisi" ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı ve Ortadoğu’da genç nüfus için gelecek beş yılda 25 milyon istihdam yaratılması gerektiğini söyledi.
IMF Ortadoğu ve Orta Asya Bölge Direktörü Jihad Azour, CNBC ile söyleşisinde, "Riskler matrisinin hem bölgesel hem de uluslararası bileşenleri var" dedi.
IMF’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan (MENAP) bölgesine ilişkin bugün yayınlanan raporunu değerlendiren Azour şunları söyledi.
"Uluslararası tarafta ticaret savaşı gerilimlerinin artması özellikle dolaylı yoldan bölge üzerinde bir etki yapabilir.
"Küresel finansal koşullardaki sıkılaşma, faizler yükselmeye devam ederek likiditeyi azaltırsa yüksek borç yükü olan ülkeleri – özellikle de ortalama borcun GSYH’ye oranının yüzde 80’i aştığı petrol ithal eden ülkeleri – daha da zorlayacak.
"Bölgenin genç nesil için önümüzdeki beş yılda 25 milyon istihdam yaratması gerekir.
"Reformların uygulanması konusunda bazı ülkeler önemli adımlar attı fakat önemli olan bu momentumu korumak ve bazı yapısal sorunları çözmektir."

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