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IMF / Lipton: Arjantin'i desteklemeyi sürdüreceğiz
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Verili David Lipton, Arjantin'i "içinde bulunduğu zor durumda" desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Arjantin Devlet Baykanı Macri ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşen Lipton, görüşme sonrasında...
EKONOMİ 25.09.2019, 13:20
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Verili David Lipton, Arjantin'i "içinde bulunduğu zor durumda" desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Arjantin Devlet Baykanı Macri ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşen Lipton, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "yapıcı" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti ve IMF'in Arjantin'in içinde bulunduğu zorlu durum ile başa çıkması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
IMF ile Arjantin arasında 57 milyar dolar tutarından finansman anlaşması yapıldı. Bu anlaşma çerçevesinde bu ay serbest bırakılması beklenen 5 milyar dolarlık kredi dilimi için IMF İcra Kurulu'nun kararı bekleniyor.
IMF'in yeni başkanı olarak bugün onaylanması beklenen Bulgar ekonomist Kristaline Georgieva, gelişmekte olan bir ekonomiden IMF başkanlığına gelen ilk isim olacak.
IMF Başkanı olması için oylamanın bugün yapılacağı Georgieva 65 yaşında. Georgieva, 2011 yılından bu yana IMF başkanlığını yürüten ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak seçilmesi nedeniyle görevi bırakan Christine Lagarde'nin yerini alacak.
Arjantin Devlet Baykanı Macri ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşen Lipton, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "yapıcı" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti ve IMF'in Arjantin'in içinde bulunduğu zorlu durum ile başa çıkması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
IMF ile Arjantin arasında 57 milyar dolar tutarından finansman anlaşması yapıldı. Bu anlaşma çerçevesinde bu ay serbest bırakılması beklenen 5 milyar dolarlık kredi dilimi için IMF İcra Kurulu'nun kararı bekleniyor.
IMF'in yeni başkanı olarak bugün onaylanması beklenen Bulgar ekonomist Kristaline Georgieva, gelişmekte olan bir ekonomiden IMF başkanlığına gelen ilk isim olacak.
IMF Başkanı olması için oylamanın bugün yapılacağı Georgieva 65 yaşında. Georgieva, 2011 yılından bu yana IMF başkanlığını yürüten ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak seçilmesi nedeniyle görevi bırakan Christine Lagarde'nin yerini alacak.
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