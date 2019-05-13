IMF / Lagarde’den bankalara "daha fazla sorumluluk" çağrısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, bankalara daha şeffaf olma ve daha fazla sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Lagarde, gazetecilere yaptığı açıklamada bankaların görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmeleri için etkili iletişimi artırmaları gerektiğini söyledi.

Lagarde, söz konusu kurumların para politikalarını oluştururken ülkelerin politik gelişmelerine dahil olmadan bağımsız kalmaları gerektiğine dikkat çekti. Lagarde, “Bağımsızlık, bu kurumlara geçmişte destek olmuştu ve gelecekte de bu desteğini sürdürmeye devam edecektir” dedi.