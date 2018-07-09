Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...
Tekirdağ'da yolcu treninin 6 vagonu devrildi: 10 ölü 73 yaralı var
Yolcu treni faciası: 10 ölü...

IMF: Euro Bölgesi bütçesi koşullu olarak disipline olabilir

İstanbul, 9 Temmuz () - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi için önerilen ortak bütçenin koşullu olarak tasarlanabileceğini, böylece zengin ülkelerin nakit paralarının, yoksul üyelere koşullara bağlanmamış...

IMF: Euro Bölgesi bütçesi koşullu olarak disipline olabilir

İstanbul, 9 Temmuz () - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi için önerilen ortak bütçenin koşullu olarak tasarlanabileceğini, böylece zengin ülkelerin nakit paralarının, yoksul üyelere koşullara bağlanmamış transferinin olmayacağını söyledi.
Fransa ve Almanya liderleri geçen ay Euro Bölgesi ülkeleri arasındaki ekonomik farklılıkları düzetmek ve bir şokla karşı karşıya geldiklerinde ekonomilerini dengeleyebilecekleri bir ortak bütçe önermişti.
Bu düşünceye Hollanda'nın başını çektiği ülkeler, paranın nasıl birikeceği ve kullanılacağı konusunda kuşkularını dile getirerek kaşı çıkmıştı.
Fransa'da konuşan Lagarde, "Bu, merkezileştirilmiş bütçe kapasitesinin ödeme faaliyeti olmasına gerek yok. Çok iyi disiplinli koşullara sahip olabilir" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325