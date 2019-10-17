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IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak

Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısında Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek. TCMB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak...

EKONOMİ 17.10.2019, 12:27
IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak
Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısında Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.
TCMB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecek olan ve Hazine ve Maliye  Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun Başkanlık edeceği Türk heyetinde, TCMB "Başkan Yardımcısı düzeyinde" temsil edilecek.
Türkiye ekonomisinin yoğun gündemi nedeniyle TCMB Başkanı Murat Çetinkaya görevinin başında kalmayı tercih ettiği belirtilen bilgilere göre, IMF - Dünya Bankası toplantılarında TCMB'yi Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük temsil edecek.
 

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