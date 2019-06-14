IMF Blog-Genç istihdamındaki artış eşitsizliği azaltıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son raporu, düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla gencin iş gücüne katılmasının eşitsizliği azalttığını ortaya koydu.

IMF Araştırmacısı Burcu Hacıbedel ve IMF Ekonomisti Priscilla Muthoora’nın IMF Blog’da yer alan araştırma yazısında, ekonomik büyümedeki artışın düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde eşitsizliği azalttığı belirtildi. Ekonomik koşulların iyi olduğu zamanlarda genç istihdamının iki ülke grubunda da eşitsizliği azalttığı fakat ekonomik şartların kötüleştiği ve insanların işlerini kaybettiği zamanlarda daha fazla gencin işsiz kaldığı düşük gelirli ülkelerde eşitsizliğin arttığı vurgulandı.

IMF Blog’da yer alan araştırma yazısına göre eşitsizlik ve uzun dönem büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek için araştırmacılar, psikolojide sıkça kullanılan meditasyon analizi tekniğini kullandılar. Söz konusu teknik kapsamında bir olayın gerçekleşme nedeninin arkasındaki itici güç ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, iyi ve kötü ekonomik koşulları ikiye ayırdılar. Araştırmacılar, bir ülkenin kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) olumlu veya olumsuz olması ve bir ülkenin kişi başına düşen GSYH ortalamaları ile 1981-2014 dönemindeki kişi başı GSYH arasındaki fark olmak üzere iki yaklaşım belirledi.

İşsizlik, finansa erişim ve devlet harcamaları üzerinden iyi ve kötü ekonomik koşulların eşitsizlik üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, düşük gelirli ülkelerde özellikle genç nüfus arasında işsizliğin iyi ve kötü ekonomik şartlarda eşitsizliği arttırdığını ortaya koydu.

Araştırmada ekonomik koşulların iyi olduğu dönemlerde işsizliğin az olduğu düşük gelirli ve gelişmekte olan piyasalarda eşitsizliğin yüzde 41 azaldığı belirtilirken, ekonomik koşulların kötü olduğu dönemlerde ise işsizlikteki artışın eşitsizliği yüzde 28 arttırdığı vurgulandı. Araştırmacılar ayrıca, genç nüfustaki işsizliğin söz konusu eşitsizliğin en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

