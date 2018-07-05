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IMF Almanya’nın GSYH büyümesini yüzde 2.2 olarak öngördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Uluslararası Para Fonu (IMF), artan korumacılık politikası ve Brexit tehdidinin de etkisiyle Almanya’nın 2018 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini yüzde 2.2'ye çekti. IMF, Avrupa’nın en...

IMF Almanya’nın GSYH büyümesini yüzde 2.2 olarak öngördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Uluslararası Para Fonu (IMF), artan korumacılık politikası ve Brexit tehdidinin de etkisiyle Almanya’nın 2018 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini yüzde 2.2'ye çekti.
IMF, Avrupa’nın en güçlü ekonomisi Almanya’nın GSYH artışını Nisan ayında 2.5 olarak öngörmüştü. IMF Almanya GSYH için 2019 tahminini de yüzde 2.1’den 2.0’a çekti ve konuya ilişkin raporda şu ifadeler yer aldı:
“Küresel korumacılıktaki artış, sert bir Brexit süreci veya Euro bölgesindeki mutlak risklerin yeniden değerlendirilmesi gibi kısa süreli tehditler, finansal stresi de arttırarak Almanya’nın ihracat ve yatırımını etkileyebilir.”
IMF raporu ayrıca Almanya’da altyapı ve eğitim alalnlarında halka açık yatırımların arttırılması ve özel yatırımlara olan teşvikin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Rapor şöyle devam etti:
“Söz konusu tedbirler üretim artışını destekleyecek ve uzun süreli üretimin arttırılmasına neden olarak Almanya’nın şu anki arz fazlasını azaltacaktır.”

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