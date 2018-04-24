İmalat sanayide kapasite kullanımı Nisan'da yüzde 0.5 düştü

İstanbul, 24 Nisan () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Nisan ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 77.3 düzeyine düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak yüzde 77.7 düzeyine indi.

Aynı dönemde mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azaldı.

Bu dönemde mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azaldı. (Grafik)