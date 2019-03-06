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İmalat sanayide dijital dönüşüm "IoT EurAsia Zirvesi"nde

İstanbul, 6 Mart () - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Türk imalat sanayide başlatmayı hedeflediği dijital dönüşüm, İstanbul’da 9 Nisan’da düzenlenecek olan IoT (nesnelerin interneti) EurAsia Zirvesi’nde ele alınacak. Worldwide Partnerships...

İmalat sanayide dijital dönüşüm "IoT EurAsia Zirvesi"nde

İstanbul, 6 Mart () - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Türk imalat sanayide başlatmayı hedeflediği dijital dönüşüm, İstanbul’da 9 Nisan’da düzenlenecek olan IoT (nesnelerin interneti) EurAsia Zirvesi’nde ele alınacak.
Worldwide Partnerships London’ın 9 Nisan tarihinde düzenleyeceği IoT EurAsia, sanayiden finansa, enerjiden sağlığa, kamudan ulaşıma kadar geniş yelpazedeki sektörlerde dönüşümün nasıl gerçekleşebileceğini, dünyada değişimde rol oynayan liderlerin gözünden değerlendirecek.
Ülke ekonomilerinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurların başında akıllı dijital teknolojiler geliyor. Söz konusu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini tamamlayarak ürün aşamasına getiren ve üretim süreçlerini dijitalleştirenler, başarılı bir dijital dönüşüm örneği sergiliyor. İskandinav ülkeleri, İsviçre, Singapur, Güney Kore, Birleşik Krallık, Hong Kong ve ABD’nin zirvede yer aldığını gösteren Dijital Dönüşüm Endeksi’ne (2017) göre, dijitalleşme yolunda ilerleyen Türkiye de yatırımcılar için cazip hale geliyor.

 

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