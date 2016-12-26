İmalat sanayi kapasitesinin dörtte üçünü kullanıyor

İstanbul, 26 Aralık () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Aralık ayında bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.5 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 75.3 oldu. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış yaşanırken, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.