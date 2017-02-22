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İmalat sanayi kapasite kullanımı Şubat'ta düştü

İstanbul, 22 Şubat () - İmalat imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) Ocak ayından sonra, Şubat ayında da geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak...

İmalat sanayi kapasite kullanımı Şubat'ta düştü

İstanbul, 22 Şubat () - İmalat imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) Ocak ayından sonra, Şubat ayında da geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.4 düzeyine geriledi.
Kapasite kullanım oranı Aralık ayındaki yüzde 76.5 düzeyinden 1.0 puanlık düşüşle, Ocak ayında yüzde 75.5 düzeyine inmişti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankması'ndan yapılan açıklamada, "Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içecekler, yatırım malları ve ara mallarında azalış gözlenmektedir" denildi. (Grafik)  

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