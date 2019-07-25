İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

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İstanbul, 25 Temmuz () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.7 puan azalarak yüzde 75.9 düzeyine indi.
Merkez Bankası Haziran ayı KKO verilerine göre Temmuz’da geçen aya göre;
- Tüketim malları endeksi yüzde 75.1’den yüzde 74.5’e
- Dayanıklı tüketim malları endeksi yüzde 76.3’ten yüzde 74.6’ya,
- Dayanıksız tüketim malları endeksi yüzde 74.9’dan yüzde 74.5’e,
- Ara mallar endeksi yüzde 76.8’ten yüzde 75.8’e,
- Yatırım malları endeksi yüzde 77.2’dan yüzde 75.7’ye geriledi. (Grafik)
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