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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi) İstanbul, 25 Temmuz () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış...

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi)
İstanbul, 25 Temmuz () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.7 puan azalarak yüzde 75.9 düzeyine indi.
Merkez Bankası Haziran ayı KKO verilerine göre Temmuz’da geçen aya göre;
- Tüketim malları endeksi yüzde 75.1’den yüzde 74.5’e
- Dayanıklı tüketim malları endeksi yüzde 76.3’ten yüzde 74.6’ya,
- Dayanıksız tüketim malları endeksi yüzde 74.9’dan yüzde 74.5’e,
- Ara mallar endeksi yüzde 76.8’ten yüzde 75.8’e,
- Yatırım malları endeksi yüzde 77.2’dan yüzde 75.7’ye geriledi. (Grafik)

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