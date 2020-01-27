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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak'ta 1.5 puan azaldı
EKONOMİ 27.01.2020, 10:26
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki aya göre 1.5 puan azalışla yüzde 75.5 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.1 puan düşüşle yüzde 75.8 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası KKO verilerine göre Ocak’ta geçen aya göre;
- Tüketim malları endeksi yüzde 75.2’den yüzde 74.6’ya,
- Dayanıklı tüketim malları endeksi yüzde 72.7’den yüzde 71.9’a,
- Dayanıksız tüketim malları endeksi yüzde 75.7’den yüzde 75.1’e,
- Ara mallar endeksi yüzde 76.5’ten yüzde 75’e,
- Yatırım malları endeksi yüzde 77.1’den yüzde 75.2’ye indi. (Grafik)
Merkez Bankası KKO verilerine göre Ocak’ta geçen aya göre;
- Tüketim malları endeksi yüzde 75.2’den yüzde 74.6’ya,
- Dayanıklı tüketim malları endeksi yüzde 72.7’den yüzde 71.9’a,
- Dayanıksız tüketim malları endeksi yüzde 75.7’den yüzde 75.1’e,
- Ara mallar endeksi yüzde 76.5’ten yüzde 75’e,
- Yatırım malları endeksi yüzde 77.1’den yüzde 75.2’ye indi. (Grafik)
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