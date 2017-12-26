İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık’ta 0.9 puan düştü

İstanbul, 26 Aralık () – İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2017 Aralık ayında, aylık bazda 0.9 puan azalarak 79.0 seviyesine düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 79.0 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılı Aralık ayı mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları ve ara mallarda artış görülürken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve yatırım mallarında düşüş gözlemlendi. (Grafik)