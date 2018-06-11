Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı, yerli helikopter T625'in yerli motor geliştirme projesinde, motorun çekirdek ve ön prototip imalatının tamamlanarak, ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yapılan...

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı
SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı, yerli helikopter T625'in yerli motor geliştirme projesinde, motorun çekirdek ve ön prototip imalatının tamamlanarak, ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk 'Özgün Helikopter' olan ve şu anda üretim aşamasında bulunan T625'in motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nde bir aşama daha tamamlandı. Proje kapsamında bir yandan Türkiye'de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken; diğer yandan Özgün Helikoptere entegre edilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve millî motorun TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirildiği kaydedildi. Projede, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığı ve ilk ateşlemesinin başarı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325