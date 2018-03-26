İlaçta stratejik işbirliği

TÜRKİYE'deki yerel yatırımlarını artırmaya yönelik stratejisi kapsamında İtalyan ilaç şirketi Chiesi, Pharmactive ile ürün satın alma ve yerel üretim anlaşması imzaladı.

Türkiye'de 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren İtalya merkezli uluslararası ilaç firması Chiesi, temel tedaviler grubundaki ürünler için ulaştığı uzmanlık alanlarında ürün portföyünü genişletmek amacıyla Pharmactive ile işbirliğine imza attı. Chiesi, Türkiye'de büyüme planının önemli bir adımı olarak, yeni ürün işbirliğinin yanı sıra temel ve özel tedaviler portföyünde yer alan bazı ürünleri için yerel üretim kararı aldı. Bu işbirliğinin ilk aşaması nazal steroid spreyin üretimi ile başlayacak olup, Chiesi tarafından gerekli teknoloji transferinin tamamlanmasını takiben üretime başlanacak. Bir sonraki aşamada Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihracat konusu da şirketin planları arasında yer alıyor. Chiesi Türkiye Genel Müdürlüğü'nde yapılan imza törenine Chiesi Türkiye Genel Müdürü Filiz Balçay, Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak ile iki şirketin iş geliştirme ve pazarlama yönetim ekipleri katıldı.

Chiesi Türkiye Genel Müdürü Filiz Balçay, ürün satın alımı ve üretim kapsamında imzaladıkları işbirliği anlaşmasını şöyle değerlendirdi:

"Dünyada 80, Türkiye'de ise 10 yılı aşkın süredir hastaların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerine yardımcı olan Chiesi, solunum- alerji hastalıkları, yeni doğan yoğun bakım ve nadir hastalıklar alanlarındaki güçlü ürünlerini global deneyimi ile Türk tıbbının hizmetine sunmaktadır. Türkiye'nin öncü ilaç firmalarından Pharmactive İlaç ile imzaladığımız anlaşma, Türkiye'deki portföyümüzü zenginleştirmeyi ve yerel üretimi hedefliyor. Global ölçekte cirosunun yüzde 20'den fazlasını Ar-Ge faaliyetlerine ayıran ve yenilikçi ürünler geliştirmekte olan Chiesi'nin, Türkiye'deki büyüme planlarının hayata geçmesi için kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bu işbirlikteliği, firmamızın Türkiye'deki varlığını güçlendirecek ve ürün portföyünün genişleyerek büyümesini sağlayacak önemli bir adımdır."

Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak ise üretim tesislerinin yüksek kapasite ve teknolojisiyle sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sayılı ilaç üretim tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Bu işbirliği ile daha güçlü ekiplerle daha çok hastaya erişme şansımız olacaktır. PharmAr-Ge'mizde geliştirilen bir ürünün uluslararası bir firma tarafından pazarlanması bizleri mutlu etmektedir. Chiesi ile yaptığımız anlaşmayı ortak pazarlama anlaşmasından ziyade stratejik bir işbirliği olarak görmekteyiz. Chiesi'nin lokal büyüme hedeflerine katkıda bulunmak istiyoruz. Ortak pazarlama ile başlayan bu işbirliği, Chiesi'nin bazı ürünlerinin Pharmactive'in tesislerinde lokal üretime geçmesiyle daha da büyüyecektir. Chiesi gibi dünyanın önde gelen firmalarından biriyle işbirliği yapmak bizi gururlandırıyor. Bu iş birliğinin sadece ekonomik anlamda değil, toplum sağlığı açısından da faydalar sağlayacağına inanıyorum" dedi.



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