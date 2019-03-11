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İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’ndan “İEİS Endüstriyi Keşfet Staj Programı”

İstanbul, 11 Mart () - İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ilaç endüstrisine ilgi duyan öğrencilere endüstriyi tanıtmak ve kariyer hedeflerinde yol göstermek amacıyla, “İEİS Endüstriyi Keşfet Staj Programı”nı başlattı. İEİS...

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’ndan “İEİS Endüstriyi Keşfet Staj Programı”

İstanbul, 11 Mart () - İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ilaç endüstrisine ilgi duyan öğrencilere endüstriyi tanıtmak ve kariyer hedeflerinde yol göstermek amacıyla, “İEİS Endüstriyi Keşfet Staj Programı”nı başlattı.
İEİS söz konusu programla yetenekli gençleri sektöre yönlendirerek, endüstrinin nitelikli işgücü ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor. Koordinasyonunu İEİS’in yürüttüğü ve Mart ayında başlatılan proje lisans ve ön lisans öğrencilerine, üniversitelerde ve meslek yüksek okullarında teorisi öğretilen bilgileri, ilaç endüstrisinde kısa ve uzun dönemli stajlar yaparak pratiğe dökme ve iş hayatını deneyimleme fırsatı veriyor.
Lisans staj programıyla, eczacılık başta olmak üzere kimya, kimya mühendisliği, biyoteknoloji, biyoloji, genetik gibi bölümlerde okuyan öğrencilere ulaşmak hedefleniyor. Ön lisans staj programıyla ise meslek yüksek okullarının ilaçla ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere ulaşılacak.
Program kapsamında başvurular, dijital ortamda entegre bir insan kaynakları yazılımı çerçevesinde yapılıyor. Öğrencilerin, staj başvuru formunu doldurulduktan sonra, belirlenmiş sorulara verecekleri cevapları videoya çekip yüklemeleri isteniyor. Başvuru sonrasında gelen talepler, programa katılan İEİS üyesi ilaç firmaları tarafından görüntüleniyor ve seçilen adaylarla iletişime geçiliyor.

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