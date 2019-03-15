İKV/Zeytinoğlu: Ortaklık Konseyi’nin toplanması ümit vericidir

İstanbul, 15 Mart () - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin temel karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin dört yıllık bir aradan sonra toplanması ümit vericidir" dedi.

Brüksel'de, bugün yapılan 54’üncü Ortaklık Konseyi toplantısının Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme açısından son derece yararlı olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şu konuların altını çizdi:

"Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin temel karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 4 yıllık bir aradan sonra toplanması ümit vericidir.

"AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Türkiye’nin aday ülke olduğunu vurgulaması ve Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin katılım süreci ve reformlara olan bağlılığını belirtmesi katılım sürecinin devamı açısından son derecede önemlidir.

"Türkiye ve AB arasında çeşitli alanlarda görüş ayrılıkları olsa da, özellikle güvenlik ve dış politika alanında birçok ortak nokta da bulunmaktadır.

"Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye gitmesi yönünde hangi alanlarda adım atılabileceği bellidir. Bu alanların başında katılım müzakereleri gelmektedir ki, Dışişleri Bakanımız fasılların açılması konusunu gündeme getirmiştir.

"Bunun dışında gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği de ilerleme sağlanmasının faydalı olacağı alanlardır.

"Bu Ortaklık Konseyi toplantısında ileriye yönelik somut adımlar atılması mümkün olmasa da, Türkiye ve AB’nin bir araya gelerek diyalog içinde olması, işbirliği alanlarının tespit edilmesi ve görüş ayrılıklarının da karşılıklı olarak ifade edilmesi ilişkilerin geleceği açısından sağlıklıdır.

"Sürecin düzenli bir şekilde ilerlemesi Türkiye ve AB’nin birbirini daha iyi anlamasına ve sorunların çözümüne yardımcı olacaktır."