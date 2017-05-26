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İKV/Zeytinoğlu: AB ile ilişkilerde normalleşme bekliyoruz

İstanbul, 26 Mayıs () - İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında Türkiye ve AB ilişkilerinin normalleşmesini beklediklerini söyledi. İKV Başkanı Zeytinoğlu, NATO...

İKV/Zeytinoğlu: AB ile ilişkilerde normalleşme bekliyoruz

İstanbul, 26 Mayıs () - İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında Türkiye ve AB ilişkilerinin normalleşmesini beklediklerini söyledi.
İKV Başkanı Zeytinoğlu, NATO zirvesini değerlendirdiği açıklamasında AB ile ilişkilerde önemli zorlukların geride kaldığını ancak ikili ilişkileri yeniden rayına oturtma yönünde bir mutabakatın ortaya çıktığını vurguladı. Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Konsey Başkanı Tusk, Parlamento Başkanı Tajani’nin yanında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Merkel ile de görüşmesini “Sorun ve yaklaşımların karşılıklı olarak yüz yüze dile getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bundan sonar da karşılıklı ilişkilerin normalleşme yönünde hızla ilerlemesini bekliyoruz.” sözleriyle değerlendirdi. 
Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin yalnızca AB için değil, Avrupa için de kritik önemde bir ülke olduğunu ve Avrupa kurumlarından dışlanmasının birçok sorunun çözümünü imkânsız hale getireceğini vurguladı.
 

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