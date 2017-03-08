İKV’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İstanbul, 8 Mart () - İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin AB sürecinin cinsiyet eşitliği ve kadın hakları açısından önemli bir işlevi olduğu vurguladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımlayan Zeytinoğlu, “Tüm dünyada ve Türkiye'de cinsiyet eşitliğinin yerleştiği, kadınların yaşadıkları şiddet, yoksulluk, ayrımcılık gibi sorunların çözüldüğü daha iyi bir gelecek dileğiyle Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2016 yılı küresel cinsiyet uçurumu raporunda, Türkiye cinsiyet eşitliği bölümünde 144 ülke arasında 130’uncu sırada yer almaktadır. Cinsiyet eşitliği alanında en eşitlikçi 25 ülkenin 13’ü AB üyesidir” dedi.

Cinsiyet eşitliği açısından AB ve Türkiye’yi kıyaslayan Zeytinoğlu;

- AB’de kadın istihdam oranının yüzde 62.3 olmasına karşılık Türkiye’de bu oranın yüzde 33.1 olduğunu,

- AB’de üst yönetimlerde yer alan kadın oranın yüzde 22.7 iken Türkiye’de yüzde 14.2’de kaldığını,

- kadın yönetici oranının AB’de yüzde 23 Türkiye’de ise yüzde 12 olduğunu,

- kadınların parlamento ve hükümette yer alma oranlarını ise AB’de sırasıyla yüzde 28.5 ve yüzde 27.4 olduğunu

- ancak Türkiye’nin yüzde 14.5 ve yüzde 3.7 oranlarıyla oldukça geride olduğunu söyledi ve

- Türkiye'de kadınların siyasette ve ekonomide temsili açısından hala gidilecek çok yolu olduğunun altını çizdi.