İKV / Zeytinoğlu: Türkiye AB’de yerini almalıdır

İstanbul, 9 Mayıs () - İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "9 Mayıs Avrupa Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, "Avrupa’yı Avrupa yapan ortak değerlere" dikkat çekerek, bu değerlerin korunmasında Türkiye’nin de önemli bir rolü olduğunu belirtti ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde (AB) yerini alması gerektiğini vurguladı.

Zeytinoğlu, "Schuman Bildirisi"nin 69 yıl önce Avrupa’da barış ve güvenliği sağlamak ve sürdürebilmek için bir kömür ve çelik topluluğu kurulmasını önerdiğini ve Fransa Dışişleri Bakanı olan Robert Schuman, Jean Monnet’nin fikir babası olduğu bu öneriyi sunarken, ekonomik entegrasyonu başlatarak, Avrupa halklarını birbirine bağlamayı ve savaşı olanaksız duruma getirmeyi amaçlağını anımsattı.

Zeytinoğlu, bir barış ve işbirliği projesi olarak AB’nin amaçlarına büyük ölçüde ulaştığını ancak buna rağmen büyük tehditler ve sorunlar ile de karşı karşıya olduğunu söyledi ve ekledi:

"Artan popülist siyaset, aşırı sağın yükselişi, liberal değerlerin tehdit altında olması, yabancı düşmanlığı, korumacılık, göç ve İslam karşıtlığı, ayrımcılık, küresel düzende çok taraflılığın terk edilmesi, uluslararası örgütlerin zayıflaması…

"Bunlar ve benzeri birçok olgu AB’nin üzerine oturduğu temelleri sarsıyor. AB ya bu meydan okumalara boyun eğecek ya da tüm zorluklara karşı kendi değerlerini korumak ve iç yapısını reforme etmek için harekete geçecek."

AB’nin kendini yeniden tanımlaması gereken bu dönemde Türkiye’nin üyelik perspektifi büyük bir önem taşıdığına şaret eden İKV Başkanı, "Türkiye’yi içine katabilecek bir AB kuşkusuz ki çok daha anlamlı ve güçlü olacak. Gerek Ortadoğu ve Avrasya alanında etkisini artırması, gerekse küresel düzlemde önemli bir oyuncu olmaya devam etmesi açısından Türkiye’nin sunabileceği değerli katkılar bulunuyor. AB içine kapanmak ve önyargılı ve ayrımcı söylemlere itibar etmek yerine, Türkiye’nin AB vizyonunu teşvik edici adımlar atmalı. Örneğin halen bloke olan yargı ve temel haklar ile ilgili 23’üncü fasıl ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24’üncü fasılları açarak, gerçekten vizyoner bir adım atabilir" dedi.

Türkiye olarak üstümüze düşenin AB üyelik hedefine ulaşmak için gerekli adımları atmaktır olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Tıpkı AB katılım müzakerelerimizin başlatılma kararının alındığı 2004 öncesinde olduğu gibi AB kriterlerini yerine getirmeye yönelik reformları tekrar başlatalım" dedi.

Zeytinoğlu, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümünün AB modelinde bulunabileceğini söyledi ve "Nasıl daha önce yaptıysak bugün de AB sürecini canlandırmak elimizde. Avrupa’daki Türkiye karşıtı çevreleri sevindirmeyelim. AB gündemini tekrar canlandıralım" diye ekledi.