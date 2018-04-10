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İKV: Suriye’de sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır

İstanbul, 10 Nisan () – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Suriye’de gerçekleştirilen, sivillere yönelik saldırıların "derhal durdurulması" ve başta ABD ve Rusya olmak üzere, taraflara Suriye için bir çözüm bulunması çağrısı yaptı. İKV'den...

İKV: Suriye’de sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır

İstanbul, 10 Nisan () – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Suriye’de gerçekleştirilen, sivillere yönelik saldırıların "derhal durdurulması" ve başta ABD ve Rusya olmak üzere, taraflara Suriye için bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.
İKV'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Suriye'nin Duma bölgesinde gerçekleştirilen ve 70’in üzerinde sivilin yaşamını kaybettiği saldırı ülkedeki durumun artık son derece kritik bir aşamaya geldiğini otaya koymaktadır.
"Kimyasal saldırı olduğu iddialarına karşı Rusya bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmıştır. Kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların ciddi bir şekilde araştırılması gerekmektedir.
"Rusya ve ABD başta olmak üzere tüm tarafların stratejik çıkarların ötesine geçerek, Suriye halkının geleceği için bir araya gelmesi ve kapsamlı bir çözümü hayata geçirmeleri gerekmektedir.
"Devletlerin BM Güvenlik Konseyi’ni işlevsiz kılmaları ve böyle bir durumda dahi işletmemeleri barış ve güvenlik açısından son derece tehlikelidir.
"Bir sivil toplum kuruluşu olarak, Suriye’deki durumun daha da kontrolden çıkarak, çatışmaların büyümesi ihtimaline karşı uluslararası çabaların acilen artırılması ve sonuçlandırılması için tüm ilgili tarafların bir araya gelmesi çağrısında bulunuyoruz."

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