İKV: Kadın-erkek istihdam oranı AB’de yüzde 10.5, Türkiye’de yüzde 38.5

İstanbul, 8 Mart () – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’deki kadın ve erkek istihdam oranındaki farka dikkat çekerek, “AB’de bu oran yüzde 10.5 iken, Türkiye’de ne yazık ki yüzde 38.5” dedi.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınladığı mesajda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kadınların her alanda erkeklerle eşit oldukları, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlendiği, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi her türlü hizmetten eşit derecede yararlandıkları, iş gücü piyasasında eşit bir şekilde yer aldıkları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının yanında siyasette de eşit katılım sağladıkları bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.

“Türkiye’nin AB süreci cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Çeşitli göstergelere baktığımızda özellikle istihdam düzeyi açısından AB ortalaması ile Türkiye arasında önemli farklar olduğunu görüyoruz. Örneğin, kadınların istihdam oranına baktığımızda bu oran AB’de ortalama olarak yüzde 62.4 iken, Türkiye’de bu oran neredeyse AB’deki oranın yarısı, yani yüzde 32.2.

“Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki fark açısından verileri incelediğimizde yine bir cinsiyet uçurumu ile karşılaşıyoruz. AB’de bu oran yüzde 10.5 iken, Türkiye’de ne yazık ki yüzde 38.5.

“Siyasete baktığımızda da benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz. AB’de ulusal parlamentolarda kadınların oranı yüzde 30.2. Bu oran dahi istenilen düzeyde değilken, Türkiye’de yüzde 17.4 ile daha da düşük bir temsil ile karşılaşıyoruz. Türkiye’de ayrıca 595 milletvekilinin sadece 104’ü kadın.

“Son olarak, istihdam düzeyi ile eğitim arasında doğrusal bir orantı olduğunu görüyoruz. Okuryazar olmayan 15 yaş üstü kadınların istihdam oranı yüzde 15.4 iken, bu oran yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 59.3’e çıkıyor.

“Kadınların eğitiminin hem tüm ülkenin gelişimi, hem de kadınların iş hayatı ve toplamsal hayata katılımları açısından önemini bir kez daha vurguluyor, kadınların ülkemizde ve tüm dünyada hak ettikleri konum ve imkânları elde edecekleri günlere ulaşmayı diliyoruz.”