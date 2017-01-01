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İKV: Hain saldırı hayat tarzı tercihlerini ve halkın moralini hedef aldı

İstanbul, 1 Ocak () - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), İstanbul Ortaköy'de Reina'ya yönelik terör saldırısının, "bir yaşam merkezi olarak İstanbul'u, hayat tarzı tercihlerini ve halkın moralini hedef aldığı" uyarısı yaptı. Özel...

İKV: Hain saldırı hayat tarzı tercihlerini ve halkın moralini hedef aldı

İstanbul, 1 Ocak () - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), İstanbul Ortaköy'de Reina'ya yönelik terör saldırısının, "bir yaşam merkezi olarak İstanbul'u, hayat tarzı tercihlerini ve halkın moralini hedef aldığı" uyarısı yaptı.
Özel sektörün Avrupa Birliği'ne tam üyelik ve uyum sürecini destekleme çalışmalarının merkezini oluşturan İKV'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, yaşamını kaybeden vatandaşlarımız ve yabancı misafirlerimiz için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi, şu uyarı ve taleplere yer verildi:
"Söz konusu saldırı daha önce Fransa, ABD ve Tunus'ta gerçekleştirilen saldırılar ile ortak özellikler sergiliyor. Masum sivillerin katledildiği bu hain saldırı, aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak İstanbul'u, hayat tarzı tercihlerini ve halkın moralini hedef aldı. Bunun yanında, küresel terör tehdidinin boyutlarını da gözler önüne seren bu saldırı teröre karşı ortak bir cephe oluşturulmasının aciliyetini gündeme getiriyor. ABD ve AB'nin (Avrupa Birliği) yanında Rusya ve İran gibi ülkelerin de kınadığı bu saldırıya karşı uluslararası işbirliği etkin bir şekilde sağlanmalı ve destek mesajları sözde kalmamalıdır."  

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