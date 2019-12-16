İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) Başkanlığı'na yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi.

İKV’nin 57’ncı Olağan Genel Kurulu, 13 Aralık 2019 tarihinde, vakfın Mütevelli Kurum başkanları, Destekçi Kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

İKV'nin yeni Yönetim Kurulu'nda Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Zeynep Bodur Okyay, Atilla Menevşe, İsmail Gülle, Simone Kaslowski, Tuncay Şahin, Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Işınsu Kestelli, Bülent Kasap, Yavuz Altun, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Levent Taş, Süleyman Uyar ve Akansel Koç yer alırken, Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Zeynel Abidin Erdem ve Musfata İçöz oldu.

Genel Kurul’un açılışında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu birer konuşma yaptı.

Mütevelli kurum temsilcileri, AB üyeliği perspektifinin daha da ön plana çıktığını, İKV’nin “Türkiye’nin AB Uzmanı” olarak bu süreçte kritik bir rol oynadığına işaret ederken, AB’nin Türkiye’nin dış ticareti ve yabancı yatırımlarında oynadığı önemli rolü hatırlatarak, iş dünyasının AB sürecinin canlanması yönündeki beklentilerini vurguladılar.

Başkan Zeytinoğlu açış konuşmasında, İKV’nin 54’üncü yılını kutladığını hatırlatarak, Türkiye’nin Avrupa ve AB ile olan ilişkilerini izleyen, analiz eden ve görüş üreten vakfın, Türkiye’nin AB uzmanı olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Siyasi ilişkilerin tıkandığı yerde sivil toplum örgütlerinin her zaman söyleyecek bir sözünün olduğunu belirten Zeytinoğlu, AB sürecindeki haklı iddiamızı ortaya koyarken İKV’ye çok işin düştüğünü vurguladı ve ekledi:

"Geçen dönemde Türkiye-AB ilişkileri açısından ise ne yazık ki olumlu gelişmeler yaşanmadı. AB üyelik müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olmadı.

"Bunun yanında, ilişkileri canlandırmasını umduğumuz gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği gibi diğer süreçlerde de ilerleme kaydedilemedi.

AB ile ilişkilerde normalleşme ve ivme beklerken, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramaları sebebiyle bir dizi yeni yaptırım ile karşı karşıya kaldık.

"Ortaklık Konseyi toplantıları ve yüksek düzeyli diyalog toplantıları askıya alınırken, 2020 bütçesinden Türkiye’ye ayrılan pay düşürüldü.

"Türkiye-AB mülteci uzlaşısı kapsamında Haziran 2016’da gerçekleşmesi öngörülen vize serbestliği ne yazık ki hala gerçekleşmedi.

"Gelinen noktada vizenin kalkması şöyle dursun koşulların daha da zorlaştığını görüyoruz. Vize konusu ilişkilerde kanayan yara olmaya devam ediyor.

"Tüm bu meselelere birlikte çözüm getirilebilmesi için üyelik müzakerelerinin canlandırılması ve tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerlemenin tek çıkar yol olduğunu düşünüyoruz.

"Başta TOBB olmak üzere değerli mütevelli kurumlarımız ve destekçilerimizin katkıları ile ‘Türkiye’nin AB uzmanı’ olarak ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve küresel sisteme entegrasyonu açısından son derece önemli olan AB ile ilişkiler ve küresel gelişmeler konularında çalışmaya devam etmeyi ve bizden beklenenlerin ötesinde fayda sağlamayı hedefliyoruz."

