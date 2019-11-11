İKMİB / Pelister: Daha fazla ihracatçı yeşil pasaport sahibi olacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yapılan yeşil pasaport alt limit fiyat düzenlemesiyle birlikte daha fazla ihracatçının yeşil pasaport sahibi olacağını söyledi.

Sektörün gelişmesi için çalışmaya ve İKMİB olarak ihracatın gelişmesine ve yayılmasına destek olmayı sürdüreceklerinin altına çizen Pelister, "Bu yıl itibariyle şimdiye kadar yeşil pasaport alma koşullarını sağlayan 480 üye firmamızın başvuru işlemlerini gerçekleştirdik. 2018 yılında bu rakam 196 idi. Bu kararla birlikte daha fazla ihracatçımızı yeşil pasaport sahibi yapacağımıza inanıyoruz" diye ekledi.

