İkinci El Otomobilde Fiyatlar düşüyor

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan özellikle 2020 yılında yaşanan fiyat artışlarının, yılın ilk günlerinde düşme trendine geçtiğini, orta vadede araçların gerçek değerini bulacağını belirtti.

İkinci el otomobil pazarında 2020 yılının hareketli, yüksek rekabetli ve aynı zamanda son derece dengesiz bir ortamın deneyimlendiğini belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ikinci el otomobil pazarının 2020 yılındaki seyrini ve 2021 yılına ilişkin pazar beklentilerini açıkladı.

Pazar yıla hızlı giriş yaptı

Yaşanan hemen her gelişmenin direkt etkilediği sektörlerin başında gelen ikinci el pazarının, 2020 yılına hızlı bir giriş yaptığını söyleyen Erol Gündoğan, “Ocak – Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69’luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti.” dedi.

Pazarın, yılın geneli itibarıyla dengesiz ve düzensiz bir seyir izlediğine dikkat çeken Gündoğan, “Pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla oluşan durgunluk, Haziran ayında açıklanan ekonomi paketiyle yerini, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 93 seviyesinde büyümeye bıraktı. Bu bir önceki aya oranla ise yüzde 103 seviyesinde bir artış anlamına geliyordu.” şeklinde bilgi verdi.

Sıfır otomobil olmayınca ikinci ele talep arttı, fiyatlar yukarı yönlü hareketlendi

Haziran-Eylül döneminde, sıfır km araçlarda yaşanan arz yetersizliği nedeniyle talebin karşılanamaması sonucunda ikinci el araçlara olan talebin arttığını söyleyen Erol Gündoğan, “Bu durum, kontrol dışı fiyatlandırmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi. Ortalama yüzde 35 seviyesinde fiyat artışı yaşanan modeller oldu. Bu dönemde yapılan ÖTV düzenlemesi de 2. el araç fiyatlarının artmasını etkileyen bir başka etken oldu. Tüm bu gelişmelere karşın, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde TÜİK verilerine göre 6 milyon 477 bin 155 adet otomobil el değiştirdi ve 2019 yılına oranla yüzde 4 seviyesine bir büyüme gerçekleştiği görüldü.” dedi.

Pazar yine 7 yaş ve üzerinde yoğunlaştı

2020 yılında ikinci el pazarına ilişkin TÜİK verileri incelendiğinde, pazarın yüzde 69’unun 7 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu söyleyen Gündoğan, “Sıfır araç markalarında yaşanan tedarik sorunu araçların 2. el pazarına dönmesine neden oldu. Pazarda en yüksek artış yüzde 34 ile 0-1 yaş arası araçlarda yaşandı. Aynı zamanda pazarın yüzde 51 gibi bir seviyeyle C segmentinde konumlandığını da görüyoruz.” diye konuştu.

DOD olarak 2020 yılı içinde yaklaşık 15 bin adet ikinci el otomobil satışı gerçekleştirdiklerini belirten Erol Gündoğan, “Satışlarımızın yüzde 57’sini grup marka araçlarımız oluştururken en çok satışını gerçekleştirdiğimiz modeller; VW Polo, VW Passat, VW Golf, Audi A3, Renault Clio ve Fiat Egea oldu” dedi.

2021, fiyatlarda düşüşle başladı

2020 yılı içinde yüzde 35 seviyelerine çıkan fiyat artışlarının 2021 itibarıyla düşüşe geçtiğine vurgu yapan Gündoğan, “Şu an yüzde 10-12 bandında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlar pandemi etkisinin azalması ve 2021 model araçların pazardaki yerini alması ile birlikte gerçek değerini bulacaktır ancak bu noktadan sonra major fiyat değişiklikleri öngörmüyoruz” dedi.

Düzenleme bir standart getirecek

Şubat 2018’de yayınlanan, ikinci el araç pazarını ve ticari faaliyetleri düzenlemeye yönelik yönetmeliğin artık tam anlamıyla yürürlüğe girdiğini ifade eden Erol Gündoğan, “Bu düzenleme, ikinci el araç alım-satımı ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik ciddi bir adım. Yönetmelikle getirilen ekspertiz ve garanti gibi zorunluluklar DOD olarak bizim yıllardır müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları. Sektördeki hizmeti aynı noktaya taşımayı amaçlayan yönetmelik ile müşteri faydasına olan hizmetlerin sektörün geneline yayılması hem sektördeki rekabeti hem de sağlayacağı güven ortamı ile ikinci el araçlara olan ilgiyi daha da artıracaktır.” şeklinde bilgi aktardı.

Yol haritamızı yeni eğilimlere göre şekillendiriyoruz

DOD olarak kullanıcı ihtiyaçlarını gözlemleyerek, beklentiler ve sektördeki yeni eğilimler odağında projeler geliştirdiklerini söyleyen Erol Gündoğan, “Pandemi döneminde de sektörde bir ilk olarak hizmete aldığımız DOD 360º ile dijital platformlarımız üzerinden kullanıcılarımıza araçların iç görünümlerini detaylı inceleyebilme imkânı sunmaya devam ettik. Hızlı aksiyon alarak görüntülü araç tanıtım hizmetimizi de Nisan ayında yayına aldık. Müşterilerimizin araçlarını gerçek değeri üzerinden, hızlı ve güvenilir bir şekilde satabilecekleri DOD’a Sat uygulamamızı da yine bu dönemde hayata geçirdik.” dedi.

Tüketicilere sağladığı güven ve yüksek standartlı hizmetleri sayesinde DOD, 28 şehirde bulunan 59 satış noktasıyla hizmet vermeye devam ediyor. İkinci el araç alımında müşteri tarafındaki en büyük beklenti, araç hakkında doğru bilgiyi alabiliyor ve satış sonrasında muhatap bulabiliyor olmanın önemine dikkat çeken Erol Gündoğan, “101 Nokta Kontrolü, DOD Garanti gibi hizmetlerle, müşterilerimize şeffaf ve güvenilir bir hizmet veriyoruz. Tüketicilerin ikinci el otomobil alım-satımıyla ilgili karar süreçlerini kolaylaştırmaya ve güven ortamını sağlamaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

İkinci el otomobil almak isteyenlere tavsiyeler

İkinci el araç almak isteyenler için tavsiyelerde de bulunan Gündoğan “Her şeyden önce güven çok önemli. Müşterilerimiz aracı gerçek değerinde, hızlı ve sorunsuz bir şekilde değerlendiren; alırken de satarken de müşterilerini korumaya devam eden, herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde sürekli bir muhatap bulabilecekleri firmalar ile çalışmalılar. Bu bakımdan, kurumsal firmalar araç satış süreçlerinde olduğu gibi sonrasında da hayatı kolaylaştıran çözümler sunar.” şeklinde bilgi verdi.