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İkinci el araçta TÜV SÜD D-Expert Ankara Şaşmaz'da

ANKARA, ()-BAĞIMSIZ, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmetini tüketicilerle buluşturan TÜV SÜD D-Expert, ilk ekspertiz merkezini Ankara Şaşmaz’da açtı.   TÜV SÜD ve Doğuş Holding ortaklığıyla 2013 yılında kurulan...

İkinci el araçta TÜV SÜD D-Expert Ankara Şaşmaz'da

ANKARA, ()-BAĞIMSIZ, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmetini tüketicilerle buluşturan TÜV SÜD D-Expert, ilk ekspertiz merkezini Ankara Şaşmaz’da açtı.

 

TÜV SÜD ve Doğuş Holding ortaklığıyla 2013 yılında kurulan Doğuş Grubu şirketlerinden TÜV SÜD D-Expert; bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmetini tüketicilerle buluşturuyor. Uluslararası tecrübesi ve “Uzman Bakış, Kesin Sonuç” mottosu ile araç sahiplerinin ve ikinci el araç satın almak isteyenlerin güvenebilecekleri TÜV SÜD D-Expert, ilk ekspertiz merkezini Ankara Şaşmaz’da açtı.

Kurulduğu günden bu yana kurumsal müşterilere hizmet veren TÜV SÜD D-Expert, dünyanın önde gelen teknik hizmet sağlayıcısı TÜV SÜD güvencesiyle, sektörde uygulanan genel ekspertiz algısı olan kaporta boya kontrolünün ötesinde, aracın genel durumuyla ilgili kesin ve ayrıntılıbir bilgilendirme sunuyor. TÜV SÜD’ün Ankara’daki kurumsal ve bireysel müşterilerine hizmet verecek merkezde, ileri teknolojiler kullanılarak ikinci el araç ekspertizi profesyonel bir şekilde yapılıyor.

Hizmetini genişleterek sürdürecek olan TÜV SÜD D-Expert; çok yakında İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana’daki şubelerini faaliyete geçirerek ikinci el araç piyasasının ihtiyaç duyduğu kaliteli ekspertiz ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

ULUSLARARASI DENEYİME SAHİP

TÜV SÜD AG ve Doğuş Holding’in güçlerini birleştirmesi ile 2013 yılında kurulan Doğuş Grubu şirketlerinden TÜV SÜD D-Expert, uluslararası tecrübesiyle Türkiye’de kurumsal firmalara ve son tüketiciye bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmeti sunmaktadır. Deneyimli ve profesyonel ekspertiz uzmanları tarafından son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak hazırlanan TÜV SÜD D-Expert İkinci El Araç Ekspertiz Raporu, araç durumu ile ilgili kesin ve ayrıntılı bilgilendirme hizmeti sunmakta.

(FOTOĞRAF)

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