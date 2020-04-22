banner314

banner325

Son Dakika

İkinci El Araç Düzenlemesinde Merak Edilen Detaylar

İkinci el araç ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporuyla birlikte alıcılar en ince ayrıntısına kadar aracın neyi var neyi yok öğrenmek istiyor. Peki araç alım ve satımında karşılaşabilecek sorunlar neler? İşçte cevabı....

EKONOMİ 22.04.2020, 12:21 Murat Aydın
4
İkinci El Araç Düzenlemesinde Merak Edilen Detaylar

İkinci el araç ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporuyla birlikte alıcılar en ince ayrıntısına kadar aracın neyi var neyi yok öğrenmek istiyor. Peki araç alım ve satımında karşılaşabilecek sorunlar neler? Ekspertiz raporunda hangi veriler yer alıyor? Ekspertiz raporuyla ilgili tüm merak edilenleri TÜV SÜD D-Expert son blog yazısında sizler için derledi.

İkinci el araç alımı sırasında araç geçmişinde herhangi bir kaza ya da arıza olup olmadığını tespit etmek amacı ile araba ekspertizi yapılır. Bir nevi araç muayenesi olan ekspertiz işlemi sayesinde araç detaylı bir şekilde yapılan testlerle incelenir. İşte bu testlere dair alıcıların merak ettikleri…

• Yanal Kayma Test: Bir aracın 1 km’lik mesafe içerisinde sağa veya sola ne kadar kayabileceğini 1 metrelik mesafede ölçebilmesidir.

• Süspansiyon Test: Cihaz vasıtasıyla ilgili aracın tekerlekleri yukarı aşağı yönde hareket ettirilerek, araca kasisten geçiş, çukura düşüş etkisi verilir. Bu şekilde aracın süspansiyon verimliliği ölçülür. Tek tek süspansiyon başına ölçülmesinin ardından ön ve arka değerler arasındaki farklılıklar da ölçüm sonucunda verilir.

• Fren Test: Cihazdaki ruloların üzerinde bulunan kaplama ile tekerleklere asfalt hissi verilerek ön frenler, arka frenler ve el freniyle ilgili testler yapılır. Aracın toplam fren verimlilikleri belirlenir. Tek tek fren performansları ölçülür ön ve arka fren değerleri arasındaki sapmalar tespit edilir.

• Diagnostik Test: İlgili aracın OBD soketi üzerinden diagnoz cihazıyla bağlanılarak genel arıza taraması yapılır. Araçta kayıtlı bulanan arızalar ekranda gösterilir. İlgili cihaz ile marka ve model seçimi yapılarak aracın tüm elektronik sistemleri kontrol edilmiş olur.

• Akü Testi: İlgili test araç üzerine bağlı akünün voltajını, şarj durumunu, akü ömrünü ve marş akım değerini ölçer. Başka bir deyişle, test sonucu akünün mevcut durumu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermektedir.

• DYNO(Dinamometre) Test: İlgili test sonucu, araç motorunun ürettiği gücü ve bu gücün ne kadarının tekerleklere iletildiğinin ölçülmesidir. Test sırasında; Motor gücü, tekerlek gücü, tork değerleri Kayıp güç ölçülmektedir. Bu ölçüm, araç merdaneler üzerine çıkarılarak motor maksimum devrine çıkarılmak suretiyle yapılmaktadır.

Raporda Hangi Bilgiler Yer Alıyor

Yapılan bu testlerden sonra önemli olan bir diğer kısım ise ekspertiz raporunda yer alan bilgiler. Araç ekspertizi yaptıran alıcılara hangi bilgiler veriliyor.İşte raporda merak edilen tüm detaylar …

Yapılan bu ekspertiz testleri sayesinde aracın mevcut durumu tespit edilirken, en geniş kapsamlı ekspertiz raporunda, aracın kaza geçmişi, göçük, dolu hasarı, şanzıman, motor, fren sistemi gibi parçaların durumu da yer alıyor. Bu sayede alıcılar artık araçlarını güvenle satın alabiliyor. 8 yaş ve 160 bin km üstü araçlar yönetmelikte zorunlu olan ekspertiz raporu kapsamı dışında tutulmasına ragmen tüm araçların mevcut durumu hakkında detaylı bilgi veren raporun alınması tavsiye uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

TSE Belgesi Çok Önemli

Firmanın alıcıları uyardığı en önemli konu ise TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet belgeleri tam olan firmalarla çalışmaları öneriliyor. Bu sayede araç alımından sonraki süreçte yaşanabilecek kötü sürprizlerle karşılaşılması engelleniyor.

Kaynak: TÜV SÜD D-Expert

#ikinci el araç #İkinciElAraç #EnİşiİkinciElAraç
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Nisan 2020
İmsak 04:33
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir