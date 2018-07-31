İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin nisan- haziran dönemindeki turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 oranında artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu. İlk iki çeyrekteki toplam turizm geliri ise yüzde 23.4 artışla 11 milyar 469 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı nisan- haziran ikinci çeyrekteki turizm istatistiklerini açıkladı. Nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekteki turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemdeki turizm geliri 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar olmuştu. Turizm gelirinin yüzde 84,7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15,3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Yılın birinci ve ikinci çeyreğindeki toplam turizm geliri ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 23.4 oranında artarak, 11 milyar 469 milyon 828 bin dolara yükseldi. Geçen yıl ocak-haziran dönemindeki altı ayda elde edilen toplam turizm geliri 8 milyar 782 milyon 801 bin dolar olmuştu.

YABANCI 602, GURBETÇİ 885 DOLAR HARCADI

Yapılan incelemelere göre, ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri açıklandı. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların yüzde 89'unu 9 milyon 855 bin 102 kişiyle yabancılar, yüzde 11'ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

YURTDIŞI ZİYARETİ DÜŞTÜ, HARCAMA ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin dolarını kişisel, 228 milyon 404 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar oldu.



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