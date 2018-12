İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

ESKİŞEHİR'de bir kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi olayının ardından Mersin'de pizza restoran işleten Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, kilitli pizza kutusu üretti. Patent başvurusu yapan iki kardeş, yurt dışına ihraç etmeyi planladıkları kutular ile ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamayı hedefliyor. İlk etapta 5 milyon adet ile Türkiye pazarına girecek olan kilitli pizza kutusu, yaklaşık 2 ay sonra dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek.Mersin'de pizza restoran pizza restoran işletmecileri Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, ürettikleri kilitli pizza kutusu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusu yaptı. Tosun kardeşler, kutuları piyasaya sürmek için gün sayıyor. 'Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun' sloganının yer aldığı kilitli pizza kutularının üretimi ve ihracatına yönelik açıklama yapan Hasan Tosun, "Bu kutu yurt dışında üretilmiş ya da bulunmuş olsaydı, bunu ithal eden bir ülke olacaktık. Şu an bu Türkiye'de bulundu. Patenti de Türkiye'ye ait olduğu için burada üretilecek ve ithal eden değil, ihraç eden durumunda olacağız. Dünyadaki pizza sektörünün cirosu küçümsenmeyecek bir cirodur. Çünkü dünyanın her ülkesinde yüz binlerce pizza işletmesi var. Milyarlarca insan pizza yiyor, milyarlarca pizza kutusu kullanılıyor. 100 yıldan beri kullanılan klasik pizza kutularını artık değiştirdik. Bu kutu, yeni nesil bir kutudur. Maksimum gıda güvenliği ve hijyen için tüketicilere güven veren kilitli pizza kutusudur" dedi.'SIFIR MALİYETLE EKONOMİYE KATKI'Kilitli pizza kutusu ile klasik kutunun maliyet farkı olmadığını dile getiren Hasan Tosun, "Bu kutunun diğer klasik pizza kutusu ile arasındaki maliyet farkı sıfırdır. Maliyeti yüzde 1 oranında dahi etkilemiyor. Çünkü kutunun kilidi, kutunun kendi yüzölçümünden oluşturulduğu için kutunun ölçüsüne etki yapmıyor ve fiyat değişmiyor. Dünyada hergün milyarlarca pizza kutusu yapılıyor, paketleniyor. Türkiye'nin de milyarlarca kutuyu dünyanın her ülkesine ihraç edeceğini düşünecek olursak, ülke ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.'2 AY SONRA DÜNYA PAZARINDA'Restoranın ortağı Çeşminaz Tosun ise önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye pazarına giriş yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:"Türkiye ve dünya üzerinde faaliyet gösteren farklı pizza kuruluşları bizimle bağlantıya geçti. Çünkü kilitli pizza kutusu fark yaratacak bir ürün pazarda. 5 milyon adet ile Türkiye pazarına önümüzdeki hafta giriş yapacağız. Bu demek oluyor ki, Türkiye'deki her ilde faaliyet gösteren bütün butik pizzacılar kilitli pizza kutusunu tedarik edebilecekler. Dünya geneli ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yurt dışında partner çalıştığımız 2 farklı kuruluş var, hem Avrupa hem de Amerika ayağında altyapı çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay sonra dünya pazarında olacağız."

FOTOĞRAFLI