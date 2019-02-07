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İki ABD bankasından 66 milyar dolarlık birleşme

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat () – ABD merkezli BB&T Corporation ve SunTrust Banks, 66 milyar dolar değerinde birleşme anlaşması imzalayacaklarını duyurdular. Bankaların birleşmesinin ABD’deki en büyük altıncı bankayı oluşturacak....

İki ABD bankasından 66 milyar dolarlık birleşme

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat () – ABD merkezli BB&T Corporation ve SunTrust Banks, 66 milyar dolar değerinde birleşme anlaşması imzalayacaklarını duyurdular.
Bankaların birleşmesinin ABD’deki en büyük altıncı bankayı oluşturacak. Bankaların Perşembe günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birleşmenin ardından oluşturulacak bankanın 442 milyar dolar değerinde varlık, 301 milyar dolar değerinde kredi ve 324 milyar dolar değerinde mevduat yöneteceği ve yalnızca ABD’de 10 milyondan fazla haneye hizmet vereceği belirtildi.
Söz konusu birleşme anlaşması kapsamında bir SunTrust hissesi, BB&T’nin 1.295 hissesi karşılığında işlem görecek ve işlemin tamamlanmasının ardından hisse sahiplerinin kâr paylarında yüzde 5.0 artış olacak.
Birleşmenin 2019’un dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenirken, birleşme anlaşması iki şirketin hisse sahiplerinin düzenleyici denetim ve onayına tabi tutulacak.

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